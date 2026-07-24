Площадь очагов непарного шелкопряда в Туве достигла 12,8 тыс. гектаров

По данным Центра защиты леса Республики Тыва (филиал ФБУ «Рослесозащита»), с 2024 года площадь распространения популяции непарного шелкопряда увеличилась с 2,3 тыс. до 12,8 тыс. га. Значительные очаги гусениц обнаружены на территориях Тандинского, Туранского и Кызылского лесничеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зубакин Фото: Алексей Зубакин

«Чтобы остановить рост численности непарного шелкопряда и предотвратить ущерб, который он может нанести лесам в случае вспышки численности, было принято решение о проведении мероприятий по уничтожению насекомых в местах их скопления»,— рассказали в министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы. В качестве подрядчика выступила барнаульская «Лесная проектная компания». Для борьбы с вредителем использован препарат «Лепидоцид СК».

По данным республиканского минлесхоза, обработка тайги биологическими пестицидами позволила уничтожить до 83% популяции непарного шелкопряда.

Михаил Кичанов