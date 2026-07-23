В Омской области продлили действие режима «черного неба»

На территории Омской области введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до утра 24 июля. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

На этот период промышленные предприятия региона обязаны снизить выбросы на15-20%. Режим «черного неба» действует в области с утра 23 июля.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 22 июля в Кировском округе Омска был зафиксирован повышенный уровень загрязнения, превышающий предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ в 2-4 раза. Днем 24 июля в регионе температура воздуха прогреется до +28 градусов, местами возможен дождь.