Астрахань закупит 330 тонн соли к зиме за 2,2 млн рублей

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству мэрии Астрахани заказала соль для промышленных целей у единственного поставщика. Начальная максимальная цена контракта составляла около 2,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / babushkin30 Фото: t.me / babushkin30

Поставщик предложил 2,14 млн руб. За эти деньги в течение 21 дня с момента подписания договора подрядчик должен поставить 330 тонн соли на ул. Коптеева, 54 в Трусовском районе Астрахани. По этому адресу располагается котельная МУП «Коммунэнерго» Т-1.

Техническая соль (галит) применяется не только в дорожном хозяйстве. Ее также используют для смягчения воды, чтобы предотвращать образования накипи в котлах, водонагревателях. Реагент также применяется в химической промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Нина Шевченко