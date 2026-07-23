Главные новости за 23 июля. Кавказ

По итогам первого полугодия 2026 года налогоплательщики Ставропольского края перечислили в федеральный бюджет 44,5 млрд руб., что на 45,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».

Поступления налога на доходы физических лиц по максимальной ставке 22% в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года достигли 169,2 млн руб., увеличившись в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

В рамках банкротства карачаево-черкесского перевозчика ООО «ЮГ-ТРАНС» на торги выставлены два лота — права требования к ООО «АК ДерВейс» за 86,9 млн руб. и к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» за 495 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На площадке TORGI.GOV.RU выставлена на открытый аукцион арестованная нефть ООО «Ставропольнефтегаз» объемом 5 760,13 тонны с начальной ценой 265,5 млн руб. Информация об этом опубликована на площадке «ГИС. Торги».

В Ставропольском крае 29 июля 2026 года состоится судебное заседание по делу об организованном хищении более 31,5 млн рублей из федерального бюджета через завышение стоимости аренды оборудования в АО «Монокристалл». Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Компании Северо-Кавказского федерального округа почти вдвое нарастили закупки КАСКО и страхования ответственности в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Такие данные приводит электронная торговая площадка ТендерПро.

Кандидатура Сергея Меликова, покинувшего в конце апреля 2026 года пост руководителя Дагестана, выдвинута для наделения полномочиями члена Совета Федерации — на этот раз от Брянской области. Соответствующие сведения опубликовал региональный избирком, информацию подтвердило ТАСС.

Ставропольский край удержал позицию в тройке ведущих регионов по агрострахованию посевов под урожай 2026 года — при застрахованных 1,1 млн га из общероссийских 14,1 млн га — однако именно вопрос своевременной передачи государственных субсидий сельхозпроизводителям оказался в центре специального совещания, которое 22 июля провела первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова, сообщает пресс-служба НСА.

Министерство энергетики Казахстана объявило о временном прекращении перевалки углеводородного сырья на черноморском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своём официальном Telegram-канале.

Ставропольский край занял 17-ю строчку в общероссийском рейтинге по доле межрегиональной ипотеки: согласно аналитике сервиса Домклик, 20,6% жилищных кредитов в регионе оформляют граждане, зарегистрированные в других субъектах федерации, следует из данных рейтинга.

Двадцать частных инвесторов подтвердили участие в финансировании строительства магистрального водовода протяженностью 100 километров от Малкинского месторождения подземных вод «Малка-2» до агломерации Кавказских Минеральных Вод — об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.