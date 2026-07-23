СК Дагестана возбудил дело о халатности директора школы в Кизилюртовском районе

Следователи Кизилюртовского межрайонного отдела СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело против директора местной общеобразовательной школы, чья халатность при обращении с электронной подписью повлекла многомиллионный ущерб для регионального Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Руководитель одной из общеобразовательных организаций Кизилюртовского района стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного Кизилюртовским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета РФ. Женщине инкриминируют халатность — деяние, квалифицированное по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России.

Согласно материалам расследования, в период руководства учреждением подозреваемая пренебрегла требованиями безопасности при обращении с квалифицированной электронной подписью: носитель с ключом был передан одному из сотрудников школы. Этот шаг открыл возможность для злоупотреблений, которые не пресекались на протяжении длительного времени.

Утраченный контроль над цифровым инструментом обернулся серьезными последствиями. Электронная подпись директора систематически применялась для подготовки официальных документов и перевода денежных средств в пользу людей, фактически никогда не числившихся в штате образовательного учреждения. По существу, бюджетные выплаты оседали у посторонних лиц под видом заработных плат несуществующих работников.

Совокупный финансовый урон, нанесённый Министерству образования и науки Республики Дагестан в результате этой схемы, превысил 3,1 млн руб.

В настоящее время следствие проводит комплекс процессуальных мероприятий, нацеленных на восстановление полной картины произошедшего и формирование доказательной базы по делу.

Станислав Маслаков