Днем над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 172 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в течение дня 22 июля, с 8:00 до 20:00 мск, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников, произошедшей накануне. На данный момент зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных домах и 13 частных домовладениях. Специальные комиссии продолжают оценку ущерба, сотрудники районных администраций проводят поквартирные обходы.

Вячеслав Рыжков