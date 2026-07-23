В Унцукульском районе Дагестана организовали проезд по временной схеме

В Унцукульском районе Дагестана введены временные ограничения на проезд по 21-му километру трассы Шамилькала — Временный поселок, а Красный мост и прилегающий участок дороги Кикуни — Красный мост полностью закрыты для транспорта, что вынуждает жителей пяти районов и Бежтинского участка пользоваться объездными маршрутами через Махачкалу, сообщает ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Дагестанавтодор» Фото: ГКУ «Дагестанавтодор»

На территории Унцукульского района введен временный режим движения на 21-м километре автодороги Araканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост. Ограничения затронули направление Шамилькала — Временный поселок и действуют в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Согласно установленному графику, транспортные средства смогут проезжать по данному отрезку трассы исключительно в ночное и раннее утреннее время — с 18:00 до 08:00. В промежутке с 08:00 до 18:00 дорога будет полностью перекрыта: такая мера призвана исключить угрозу безопасности для рабочих бригад, задействованных на объекте.

Значительно острее стоит ситуация с Красным мостом. Этот переход, а также семикилометровый отрезок трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост в границах км 200 — км 207 (участок Кикуни — Красный мост) закрыты для всех видов транспорта без каких-либо временных исключений.

Введенные ограничения существенно осложнили транспортную доступность сразу нескольких территорий республики. Жителям Гергебильского, Гунибского, Тляратинского, Хунзахского, Чародинского районов, а также Бежтинского участка предложены два альтернативных пути сообщения. Первый пролегает через Махачкалу, Леваши, Гергебиль, Гунибскую ГЭС и завершается в Карадахе. Второй маршрут охватывает населенные пункты Буйнакск, Гимры, Чирката, Тлох и Хунзах с конечной точкой в Чалде.

Водителям настоятельно рекомендуется принять во внимание актуальную дорожную обстановку при составлении маршрутов и заблаговременно планировать поездки в указанных направлениях.

Станислав Маслаков