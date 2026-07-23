В Дагестане электричка протаранила легковушку, вставшую на путях

На железнодорожном переезде станции Инчхе в Дагестане пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого выехал на рельсы прямо перед надвигавшимся составом — жертв и сошедших вагонов нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел 23 июля в 19:26 на переезде, расположенном в границах станции Инчхе Северо-Кавказской железной дороги. Легковой автомобиль оказался на рельсах в тот момент, когда по перегону следовал пригородный состав № 6690 маршрутом Махачкала — Дербент.

Машинист своевременно обнаружил препятствие и задействовал экстренное торможение, однако дистанция до автомобиля оказалась критически малой: остановить многотонный состав до столкновения не представлялось возможным. Удар был неизбежен.

Согласно предварительным данным, никто из находившихся в поезде и автомобиле не получил травм. Подвижной состав остался на рельсах, схода не зафиксировано. Штатное движение на участке не нарушилось — остальные поезда продолжили следование по расписанию.

Северо-Кавказская железная дорога обратила внимание автомобилистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Представители магистрали призывают водителей проявлять максимальную осмотрительность на переездах.

Стоит отметить, что подобные происшествия на переездах СКЖД в Дагестане в последнее время участились: аналогичные столкновения фиксировались на перегоне Гермечек — Качалай, в районе станций Кизляр и Качалай. Во всех случаях причиной служил выезд транспортного средства на пути перед приближающимся составом. Железнодорожники напоминают: переезд — зона повышенной опасности, где цена секундной невнимательности может оказаться несопоставимо высокой.

Станислав Маслаков