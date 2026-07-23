Участники СВО на Кубани получат именную премию губернатора для людей с инвалидностью

В Краснодарском крае начался прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора для людей с инвалидностью. В 2026 году впервые учреждена отдельная номинация для участников специальной военной операции, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, премию в размере 150 тыс. руб. получат 18 жителей региона — по три лауреата в каждой из шести номинаций. Прием документов продлится до 1 августа.

Для взрослых предусмотрены номинации за достижения в общественной и волонтерской деятельности, а также в сферах культуры, литературы, искусства, науки, техники, физической культуры и спорта. Для подростков с инвалидностью в возрасте от 14 до 18 лет учреждены две номинации — за успехи в культуре, науке и искусстве, а также в спорте, общественной и волонтерской деятельности.

Новая номинация предназначена для участников СВО с инвалидностью. В ней будут отмечены достижения в общественной и волонтерской деятельности, а также в области культуры, науки, искусства, физической культуры и спорта.

Выдвигать кандидатов вправе органы исполнительной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления и общественные организации инвалидов. Для участия необходимо представить в министерство труда и социального развития региона пакет документов, включающий анкету, презентационные материалы или видеоролик, а для участников СВО — справку, подтверждающую участие в специальной военной операции. Лауреаты, удостоенные премии до 2013 года включительно, могут быть выдвинуты повторно.

Вячеслав Рыжков