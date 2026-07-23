Чиновник из Буйнакска отстранен от должности за хищение бюджетных средств

Судебная инстанция города Буйнакска удовлетворила ходатайство следствия об отстранении от должности руководителя МКУ УАГИЗО, которому инкриминируют хищение свыше 112 тыс. руб. из городской казны путем внесения заведомо ложных сведений в муниципальную документацию, сообщает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации городского округа Буйнакск временно лишился занимаемого поста по решению суда — на весь период проведения следственных мероприятий. Соответствующее постановление вынесено по итогам рассмотрения ходатайства, направленного в суд следователем, в чьем производстве находится уголовное дело.

Фигуранту дела вменяют сразу два состава преступления: мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии правоохранителей, чиновник систематически вписывал в муниципальные контракты и сопроводительные акты приемки недостоверные данные о якобы выполненных ремонтных работах внутри служебных помещений. Таким образом из муниципального бюджета было незаконно выведено 112 691 рубль.

Принимая решение об отстранении, суд исходил из того, что сохранение за подозреваемым доступа к руководящим полномочиям создает реальные риски для хода расследования: находясь на посту, он потенциально способен продолжить противоправную деятельность, оказать воздействие на свидетелей и других участников процесса, а также предпринять попытки уничтожения доказательной базы. Вынесенное постановление не является окончательным — стороны вправе оспорить его в Верховном суде Республики Дагестан.

Станислав Маслаков