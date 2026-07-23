Главные новости за 23 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Ночью 23 июля Воронежская область подверглась атаке БПЛА со стороны Украины. В пригороде Воронежа в частном доме погиб трехлетний мальчик, ранения получили его родители. В том же муниципалитете пострадал 19-летний парень. В результате атаки серьезнее всего повреждены склад одного из маркетплейсов, а также «фасад другого аналогичного сооружения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгороде депутаты городского совета на 36-й сессии утвердили обновленный устав областного центра, упразднив должность мэра. Занимавший этот пост Валентин Демидов назначен главой администрации города.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что в результате вторжения ВСУ в Курской области погибли 633 мирных жителя, еще 561 человек получил ранения, включая 25 детей.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что стандартные страховые полисы компании не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. Речь идет в том числе о логистическом комплексе в Котовске Тамбовской области, атакованном 18 июля. В результате удара погибли семь человек, 25 пострадали.

ЦИК обнародовал сведения о доходах кандидатов от КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму девятого созыва. Среди них — действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков. За 2025 год его официальный доход составил 4,99 млн руб.

В Липецкой области суд приговорил 63-летнего Алексея Зайцева к 20 годам лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Ранее его сын был осужден за дезертирство (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Кабира Гасанова