Главные новости за 23 июля. Сочи

За первое полугодие 2026 года на федеральных трассах в районе Сочи и Сириуса число ДТП снизилось на 24–50%, а по стране в целом аварийность упала на 6,4% благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В правительстве связали динамику с модернизацией дорог: строительством, освещением, ограждениями и пешеходными переходами, а также сокращением аварийно-опасных участков с 402 до 322.

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Всего в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны нейтрализовали 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией 18 российских регионов.

В Сочи задержаны 54-летняя воспитательница и 39-летний учитель-дефектолог по делу об истязании малолетних в детсаду, им предъявлено обвинение по ст. 117 и 156 УК РФ. По версии следствия, с июня по июль они били детей по голове, дергали за волосы и оскорбляли их, следствие ходатайствует об аресте.

Более половины россиян (53%) рассматривают переезд после выхода на пенсию, и самым популярным направлением вновь стал Сочи, хотя его доля снизилась с 23% до 15%. В топ-5 также вошли Анапа и Краснодар, а ключевыми факторами выбора стали климат, спокойный ритм, близость моря и стоимость жилья.

В Сириусе оштрафовали на 50 тыс. руб. 40-летнего жителя Петропавловска-Камчатского за дискредитацию ВС РФ, который опубликовал в соцсетях видео работы ПВО с оскорбительными комментариями. Нарушение выявили сотрудники МВД и ФСБ, материалы передали в суд, где мужчину признали виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ.