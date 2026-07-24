Фестиваль «Окна открой», выставка «Флот России в Великой войне» и «Питер Мото Фест»

Художественные выставки и историческая реконструкция, музыкальные и спортивные фестивали, опера, балет, джаз, поп-хиты: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аглая Шиловская — актриса театра и кино

Фото: III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под управлением Игоря Бутмана Аглая Шиловская — актриса театра и кино

Фото: III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под управлением Игоря Бутмана

24 июля в Юсуповском саду продолжится III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под управлением Игоря Бутмана. Композитор и пианист Риад Маммадов представит авторскую музыку, в том числе в стиле мугам-хиджаз (Mugam Hijaz), соединяющую исконные для восточного мира мотивы и западные трактовки. В этот же день выступит знаменитый трубач Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии имени Е. Ф. Светланова.

Фестиваль впервые представляет особенный проект — совместное выступление певицы и актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio, одного из самых ярких и самобытных коллективов современной российской джазовой сцены.

Аглая Шиловская — актриса театра и кино, обладательница выразительного вокала и яркой сценической индивидуальности. LRK Trio — коллектив музыкантов нового поколения, успешно соединяющих традиции джаза с современным музыкальным языком. В состав трио входят пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк. Специально для выступления на Санкт-Петербургском джазовом фестивале к коллективу присоединится молодой барабанщик-виртуоз Омар Саидов. Музыканты известны своим тонким взаимодействием, изысканными импровизациями и безупречным чувством ансамбля.

В программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты, произведения из золотого фонда мировой музыки, а также неожиданные авторские аранжировки известных хитов на русском языке, созданные специально для этого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опен-эйр концерт группы Rock Privet на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place Опен-эйр концерт группы Rock Privet на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place

24 июля клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр-концерт группы Rock Privet. Группа выступит на крыше ROOF PLACE. Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гаккель. Программа «Голливуд в Ботаническом»

Фото: Надежда Яговкина Антон Гаккель. Программа «Голливуд в Ботаническом»

Фото: Надежда Яговкина

В этот же день, 24 июля, в рамках Х фестиваля «Летний парк музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого прозвучит программа киномузыки «Голливуд в Ботаническом». «Оркестр Синголо» (Singolo Orchestra) под управлением Антона Гаккеля исполнит шедевры из знаменитых кинолент: от саундтреков к фильмам «Звездные войны», «Назад в будущее», «Миссия невыполнима» до музыки к «Интерстеллару», «Гарри Поттеру» и «Гладиатору».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка картины «Утренний туман в лесу» в Arts Square Gallery

Фото: Константин Савицкий Выставка картины «Утренний туман в лесу» в Arts Square Gallery

Фото: Константин Савицкий

24 июля в Arts Square Gallery откроется выставка одной картины, посвященная сенсационной истории обнаружения петербургскими исследователями подлинного полотна Константина Савицкого «Утренний туман в лесу». Проект предлагает зрителям по-новому взглянуть на историю создания одного из самых известных произведений русской живописи и его связь с картиной Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Формат экспозиции дает возможность максимально сфокусировать внимание зрителя на одном произведении и подробно рассказать его историю. Такой подход находится в русле богатой музейной традиции и востребован и сегодня, так как позволяет соединить художественный показ и исследовательский контекст.

В рамках проекта посетителей ждут информационные материалы и сопроводительные кураторские показы. Выставка в Arts Square Gallery даст возможность увидеть картину, которая более 100 лет находилась в частных руках и никогда прежде не экспонировалась публично.

А в музее-заповеднике «Царское Село» в этот день, 24 июля, откроются сразу две выставки. Первая — «Флот России в Великой войне» — приурочена к 330-летию Российского военно-морского флота и рассказывает о его истории в 1914–1918 годах. В Ратной палате, где располагается музей «Россия в Великой войне», представят более 300 предметов и множество фотографий из собраний шести музеев и архивов, а также нескольких частных коллекций. Среди раритетов морская офицерская сабля, которая, предположительно, принадлежала Александру III и закладная доска крейсера «Жемчуг» — участника Цусимского сражения. Значительная часть экспонатов никогда ранее не экспонировалась, их изображения не публиковались.

Вторая выставка — «Глазурь и грива» — открывается под открытым небом. На территории исторического комплекса «Императорская ферма» покажут 17 арт-объектов современных художников по керамике. Это лучшие работы участников открытого конкурса для мастеров керамики, который проводился в этом году: художники создавали произведения, связанные с историей царскосельской Фермы. Среди экспонатов выставки больше всего лошадей, есть также «Ягненок в ромашковом поле», «Куры Его Величества». Авторы живут в разных уголках земного шара, от Красноярска и Йошкар-Олы до Гаваны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» в Александринском театре

Фото: Михаил Логвинов Балет «Лебединое озеро» в Александринском театре

Фото: Михаил Логвинов

24, 25 и 26 июля на основной сцене Александринского театра в рамках летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Сегодня «Лебединое озеро» — один из самых значимых спектаклей репертуара Театра Леонида Якобсона. Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поп-хиты с симфоническим оркестром Olympic Orchestra на крыше ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE Поп-хиты с симфоническим оркестром Olympic Orchestra на крыше ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE

25 июля на крыше ROOF PLACE поп-хиты с симфоническим оркестром! Те самые русские хиты, которые разрывали чарты и танцполы, прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе самые известные композиции представителей отечественной сцены: групп «Руки вверх!», «Иванушки Int.», t.A.T.u., Андрея Губина, группы «Звери», Леонида Агутина, «Мумий тролля», групп «Жуки», «Отпетые мошенники», «Ласковый май» и многих других. Olympic Orchestra — известный коллектив из Санкт-Петербурга, который объединил классических, джазовых и рок-музыкантов, чье творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению произведений. Каждый их концерт — оригинальное шоу, неотъемлемой частью которого выступает сам зритель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книга XIX века, принадлежавшая императору Александру II

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Книга XIX века, принадлежавшая императору Александру II

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

В музей-заповедник «Царское Село» спустя более 80 лет вернулась книга XIX века, принадлежавшая императору Александру II, с печатью императорской царскосельской библиотеки. Книга находилась в Александровском дворце и была утрачена во время Великой Отечественной войны. Кроме того, коллекция пополнилась предметами, увезенными в Испанию в годы оккупации Пушкина. Все это стало возможным благодаря участию генерального управляющего Института Сервантеса в Москве Татьяны Пигаревой.

Издание XIX века передала в дар музею Ксения Дмитриева — вдова известного переводчика, испаниста и коллекционера Александра Казачкова. Это роман «Саша» французского писателя Леона Дюшмена (Leon Duchemin), который работал под псевдонимом Фервак (Fervac), — история фрейлины по имени Александра, служившей при российском императорском дворе. Книга была издана на французском языке в Париже в 1875 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие фестиваля «Летний Парк Музыки» коллективом Ganenko Band в Ботаническом саду

Фото: Светлана Пажильцева Закрытие фестиваля «Летний Парк Музыки» коллективом Ganenko Band в Ботаническом саду

Фото: Светлана Пажильцева

25 июля в Ботаническом саду состоится закрытие X Ежегодного фестиваля под открытым небом «Летний парк музыки / Summer Music Park». Закроет юбилейный фестиваль коллектив «Ганенко-бенд» (Ganenko Band) программой «Неоклассика и рок-хиты». В аранжировках этого виртуозного коллектива в составе виолончели, скрипки, клавиш, баса, ударных под руководством организатора фестиваля в Ботаническом саду виолончелиста Дмитрия Ганенко можно будет услышать легендарные мелодии Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Стинга и других культовых исполнителей, а также классику и киномузыку в оригинальных аранжировках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Градусы»

Фото: организаторы концерта Группа «Градусы»

Фото: организаторы концерта

В этот же день, 25 июля, в культурном центре «10/12 Мануфактура» под открытым небом выступит группа «Градусы». Куда бы они ни приезжали, на какой бы сцене ни звучали любимые россиянами хиты «Режиссер», «Голая», «Вали гуляй» или «Хочется», всегда и везде зрители получают драйв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка Виолетты Пригожиной в галерее «Мастер»

Фото: Виолетта Пригожина Персональная выставка Виолетты Пригожиной в галерее «Мастер»

Фото: Виолетта Пригожина

25 июля в галерее «Мастер» откроется персональная выставка Виолетты Пригожиной «Быль и легенды безвизовых путешествий». В представленную экспозицию вошло восемь новых картин, объединенных общей идеей — провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее, пожинающее плоды великого наследия. Тема путешествий всегда была лейтмотивом большинства картин художницы, для своих полотен она выбирает виды любимых, дорогих сердцу и памятных мест. Почти 10 лет мастер в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира. Выставка продлится до 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд»

Фото: предоставлено организаторами Гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд»

Фото: предоставлено организаторами

25 июля Петербург снова зажарит. В многоуровневом дворе АТС состоится традиционный — и уже восьмой! — гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд». Музыкальным хедлайнером программы станет самарская группа «Братья Грим», а кульминацией гастрономической программы — барбекю-шоу «Томагавк», в ходе которого барбекю-шоумены будут виртуозно жарить стейки-томагавки.

Атмосферу единения и веселья задаст Muzloto — музыкальная антистресс-вечеринка, смесь дискотеки, караоке и квиза. Ее участникам полагается петь, танцевать, угадывать композиции. А «Хоровая лаборатория 440 Гц» — творческое объединение из Санкт-Петербурга — предложит спеть хором хиты разных лет. В репертуаре популярные и любимые песни, которые объединяют людей и создают атмосферу единства. Кроме того, в программе вечера мастер-класс по бачате, самому распространенному и несложному из латиноамериканских социальных танцев, родом из Доминиканы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный рок-фестиваль «Окна Открой» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: ТКК «Стоп-Тайм» Юбилейный рок-фестиваль «Окна Открой» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: ТКК «Стоп-Тайм»

Юбилейный фестиваль «Окна открой» состоится 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Участники: «Алиса», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «ПилОт», «Йорш», «Анимация», «Сектор газа», «Трубецкой», FPG, «Бригадный подряд», «Разные люди», Nagart, «Тролль Гнет ель» и многие другие.

12-часовой рок-марафон под открытым небом ежегодно проходит в Северной столице с 2001 года, давая зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок-музыки — знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. В юбилейный год зрителей ждут две музыкальные сцены; звездные хедлайнеры — признанные мэтры российского рока; молодые перспективные группы — победители отборочных туров, покорившие сердца оргкомитета фестиваля; детская зона с аттракционами, играми и аниматорами; спортивная зона с конкурсами и соревнованиями; акустическая площадка с поэтами и бардами; обширная зона питания; фотовыставка, посвященная 25-летней истории фестиваля; художественные выставки и инсталляции.

В этот же день, 25 июля, состоится самая насыщенная программа последнего опэн-эйр-дня III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля под управлением Игоря Бутмана. В этот день в Юсуповском саду выступит Orchestra Beat — российский брасс-бенд, создающий собственное музыкальное пространство на стыке мощного духового звучания, фанка, рока и современной городской культуры. Здесь же пройдет концерт петербургской певицы Жени Любич — звезды международного масштаба, автора более 300 песен на русском, английском и французском языках. Будет представлен уникальный проект пианиста Бориса Березовского, где музыка великого Дебюсси зазвучит по-новому, заиграет необыкновенно яркими красками.

Завершит пятидневный марафон концертов выступление Варвары Убель — звезды джазовой сцены, автора песен и солистки поп-гранж-группы UBEL. Сегодня она обладатель премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда джаза». Варвара выйдет на сцену именно с джазовым проектом, а главное, с Егором Убелем — мультиинструменталистом, музыкальным продюсером, второй половинкой дуэта UBEL и родным братом певицы.

25 июля XV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» завершится оперой «Бал-маскарад» Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Этот оперный шедевр зрелого мастера представляет собой совершенную гармонию динамичного драматического действия, ярких сольных музыкальных портретов и блестящих остроумных ансамблей. Выбор Екатерининского дворца в качестве архитектурного задника спектакля, кроме чисто художественной, несет в себе еще и символическую составляющую: постановщики оперы напоминают, что главный герой оперы в оригинальной версии — шведский король Густав III — умер в одном из покоев барочного дворца за четыре года до своей великой современницы Екатерины Второй. Исполнят оперу оркестр Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело) и хор Музыкального театра имени Шаляпина (главный хормейстер — Лев Дунаев).

25 июля в общественном пространстве «СЕНО» состоится ежегодный музыкальный фестиваль для всей семьи «Семья Music Fest». Гостей фестиваля ждет концертная программа любимых петербургских музыкантов и групп: Евгения Леоновича, Артема Ромаса, OЛОVO, Игоря Запевалова (LOENGREEN), группы «МультFильмы» и Ильи Кнабенгофа («ПилОт»), на одной сцене с которыми выступят победители Всероссийского музыкального конкурса «СемьЯ». Запланировано ток-шоу «О СемьЕ» с участием медийных гостей фестиваля. В развлекательной программе творческие мастер-классы по рисованию, лепке и рукоделию, викторины, квесты, экопазлы, а для самых маленьких участников предусмотрено шоу мыльных пузырей, развивающие игры и доброворот игрушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера спектакля «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!» в Большой филармонии

Фото: III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под управлением Игоря Бутмана Премьера спектакля «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!» в Большой филармонии

Фото: III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под управлением Игоря Бутмана

26 июля, на закрытии III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля под управлением Игоря Бутмана, в Большом зале Академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Игорь Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.

Основой постановки стали воспоминания самого Утесова из его книги «Спасибо, сердце!», а музыкальной основой — песни звезды раннего советского джаза в новых аранжировках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционный «летник» «Сургановой и Оркестра» на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST Традиционный «летник» «Сургановой и Оркестра» на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST

26 июля на ROOF FEST состоится традиционный «летник» «Сургановой и оркестра». Группу не случайно называют «визитной карточкой интеллигенции Петербурга», а фестивальные площадки и «Наше радио» окрестили коллектив «самой солнечной группой» нашей сцены. Команда существует вне шаблонов и форматов, оставаясь узнаваемой с первой ноты. В программе песни из нового альбома «Здравствуй», легендарные хиты, свежие импровизации и легкое настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Французский шарм шедевров классики» в особняке Половцова

Фото: РМС Концерт «Французский шарм шедевров классики» в особняке Половцова

Фото: РМС

26 июля впечатляющий зала особняка Половцова наполнится нежным сиянием свечей и музыкой: здесь пройдет «#В_СВЕЧАХ: Французский шарм шедевров классики». Артисты лучших театров города посвятят этот вечер классике французских композиторов и заговорят словами Дебюсси, Массне, Сен-Санса и Шопена. Слушатели словно окажутся на камерном приеме прошлого, где им предстоит насладиться изысканной атмосферой вечера вместе с Русскими музыкальными сезонами.

Музей «Эпохи» представляет обновленную летнюю программу. В настоящее время развернуты три масштабные экспозиции. Постоянная экспозиция «Древний Египет» — флагманский проект музея, предлагающий монументальное погружение в эпоху фараонов. Здесь детально воссоздана атмосфера великой цивилизации, представлены через призму современных технологий мифы, тайны гробниц и особенности повседневной жизни древних египтян. Временная выставка «Мир насекомых» — зрелищная и глубокая естественно-научная экспозиция. Она позволяет гостям заглянуть в скрытый от человеческих глаз микромир, изучить сложнейшую экосистему и поразиться многообразию форм живой природы. Временная выставка «Макет — это серьезно?!» — уникальный проект, который ломает стереотипы о моделировании как о простом увлечении. Выставка наглядно доказывает, что создание макетов — это сплав инженерной точности, ювелирного искусства, архитектурной мысли и подлинной страсти к деталям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторский вечер Эдварда Радзинского в концертном зале «Колизей»

Фото: Студия-1 Авторский вечер Эдварда Радзинского в концертном зале «Колизей»

Фото: Студия-1

Авторские вечера Эдварда Станиславовича Радзинского не укладываются в определения жанра. Они далеки от лекций и театральных монологов. Это всегда импровизация, живой разговор с историей, который каждый раз складывается по-новому. 27 июля в концертном зале «Колизей» зрителей ждет авторский вечер «Встречаясь с тайнами истории».

Особенность вечера — отсутствие заранее объявленной темы. Радзинский никогда не следует жесткому сценарию. История рождается прямо в зале: из неожиданных поворотов, исторических параллелей, судеб людей, чьи поступки продолжают отзываться спустя столетия. Наверное, поэтому сюда приходят не столько за именами героев, сколько за самим ощущением живого разговора и погружением в историю. Каждая встреча существует только один вечер — и больше не повторяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в Атриуме Главного штаба Эрмитажа

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Закрытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в Атриуме Главного штаба Эрмитажа

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

27 июля состоится торжественное закрытие летнего XXXIII сезона Международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа. В программе — только музыка о любви из мюзиклов, кинематографа и рок-опер, которая сложится в единую историю. Анастасия Вишневская раскроет ее кинематографическое воплощение, прозвучат знаменитые темы из кинофильмов «Титаник», «Телохранитель», «Холодное сердце» и «31 июля». Иван Ожогин передаст возвышенные чувства к Петербургу в песнях и подарит публике арии из любимых мюзиклов, таких как «Бал вампиров», «Призрак оперы», «Юнона и Авось». Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением дирижера Михаила Голикова отдаст дань уважения и любви композиторам-юбилярам. Прозвучит музыкальная премьера летнего сезона — «Танцевальная сюита» в честь 105-летия Арно Бабаджаняна.

28 июля в Джаз-клубе Игоря Бутмана будет играть «Барокко-джаз-квартет». Особенность звучанию ансамбля придают необычные музыкальные инструменты — вибрафон Алексея Чижика и перкуссия Йоэля Гонсалеса. На контрабасе сыграет многогранный Владимир Волков, а партию фортепиано исполнит мастер барочного стиля джазовый пианист Константин Поляков. Одной из самых интересных черт барочной музыки является импровизация. Именно она станет своеобразным мостом между эпохой барокко и современным джазом.

Квартет представит шедевры эпохи барокко — Вивальди, Бах, Рамо, Перголези, Люлли, Перселл — в новом прочтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Пиковая дама» на сцене Александринского театра

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Балет «Пиковая дама» на сцене Александринского театра

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

29, 30 и 31 июля на сцене Александринского театра представят балет «Пиковая дама» по мотивам пушкинской повести. «Пиковую даму» специально для труппы Театра балета имени Леонида Якобсона поставил аргентинский хореограф, а в прошлом премьер Ковент-Гардена Иньяки Урлезага. Премьера, состоявшаяся в 2019 году, была приурочена к юбилею Александра Пушкина. Постановщик сам адаптировал одноименную повесть русского классика под емкое и насыщенное действием либретто. За музыкальную основу он взял отредактированную под хореографический замысел оперу Чайковского, которую композитор писал во время своего пребывания во Флоренции. Поэтому в партитуре, как и в Петербурге, где развивается действие балета, много итальянского. Круг замкнулся, когда для создания декораций и костюмов к спектаклю пригласили команду итальянских художников во главе с неподражаемым Эцио Фриджерио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танцевальное шоу «Признание в любви» театра «Шторм»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» Танцевальное шоу «Признание в любви» театра «Шторм»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм»

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции? Есть множество способов, но самый чувственный и проникновенный из них — танец. В программе «Признание в любви», которая будет показана 30 июля в ДК им. Ленсовета, санкт-петербургский театр танца «Шторм» собрал лучшие номера со всех спектаклей и даже номера, которые в спектакли не вошли. Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, а в финале танцы исполняются под потоками воды.

30 июля концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина предлагает новый формат — экскурсию и органный концерт в одном вечере «Орган в обрамлении шедевров». Культурное мероприятие начнется с экскурсионной части: зрителей ждет увлекательный рассказ профессионального гида об истории здания бывшей англиканской церкви, витражах, мозаиках, орнаментальной росписи зала, христианских символах. Далее последует органный концерт — демонстрация возможностей уникального инструмента, восстановленного английского органа XIX века фирмы Brindley and Foster. Гидом по англиканству и символике зала выступит историк-религиовед, исследователь западного христианства Сергей Подлесный. Рассказ о жизни английской общины Петербурга, знаменитых прихожанах этого храма, особенностях викторианского интерьера и зашифрованных в убранстве сюжетах дополнит медиасопровождение из исторических фотографий. Прозвучат произведения Баха, Вивальди, Сен?Санса, Видора и Таривердиева. За историческим органом Аида Глухова — хранитель органа концертного зала на Английской набережной, лауреат международных конкурсов и премии «Органист года».

В течение трех дней, с 31 июля по 2 августа, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» превратится в территорию непрерывного движения: в нем будет проходить «Питер Мото Фест» — гармоничное сочетание мотокультуры, музыки, зрелищных шоу и энергии большого города: мотофристайл (FMX), трюковое пилотирование — стантрайдинг, уникальное шоу «Мото шар» и многое другое. В зоне силового экстрима пройдут выступления звезд силового спорта — чемпионов России и мира, а также соревнования среди гостей. Особенной красоты событию добавит конкурс «Мисс Фестиваль». Первый этап отбора проходит онлайн, затем участницы встретятся на площадке фестиваля, а судьями конкурса выступят сами зрители.

Главная сцена станет настоящим медиахабом. Кроме прямых включений со всех точек праздника и с финала конкурса «Мисс Фестиваль», на ней выступят более 20 музыкальных коллективов, включая хедлайнеров XOLIDAYBOY, L’ONE, «Каспийский груз», BEARWOLF, «Комната культуры» и прочих.

Фудкорт с зонами отдыха и трансляциями, выставка редких кастомных проектов и ретроавтомобилей, «Улица мотосообществ и улица мотоклубов», где можно увидеть мотокультуру в действии: «Питер Мото Фест» раскрывается по-новому, создавая необычные впечатления и эмоции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон Русских Музыкальных Сезонов в Особняке Матильды Кшесинской

Фото: РМС Музыкальный салон Русских Музыкальных Сезонов в Особняке Матильды Кшесинской

Фото: РМС

1 августа Русские музыкальные сезоны проводят Музыкальный салон в особняке Кшесинской, привнося изысканную и утонченную атмосферу в дом знаменитой прима-балерины Мариинского театра. На вечере в парадном зале прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох, от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр «Мастерская»

Фото: пресс-служба театра «Мастерская» Театр «Мастерская»

Фото: пресс-служба театра «Мастерская»

В театре «Мастерская» премьера: 1 и 2 августа художественный руководитель Григорий Козлов представляет сценическую версию романа Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль крупноформатный. Зрелищные массовые сцены чередуются с откровенными актерскими монологами, словно снятыми крупным планом. Режиссерский почерк проявляется в глубоком психологизме персонажей, в метафоричности и символизме. Сценография Николая Слободяника минималистична: герои помещены в условное пространство. Зритель то погружается в субъективное восприятие Раскольникова, то видит происходящее с более объективной точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918» в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918» в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

1 и 2 августа ГМЗ «Царское Село» в четвертый раз проведет военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918». Музей пригласил ведущие клубы военно-исторической реконструкции Петербурга и Москвы, а также Республики Беларусь. Главным событием станет реконструкция одного из боев в честь 110-летия Брусиловского прорыва. В первый день реконструкторы оборудуют интерактивные площадки и разобьют военно-исторические лагеря вокруг Ратной палаты, где располагается единственный в современной российской истории музей, посвященный Первой мировой, — «Россия в Великой войне». Гости изучат вооружение и предметы быта, увидят, как выглядели солдаты и офицеры Российской императорской армии и стран — участниц Первой мировой. На стадионе напротив Ратной палаты и исторического комплекса «Императорская ферма» пройдут конно-показательные выступления с элементами джигитовки. Рядом расположится выставка макетов исторической техники: бронеавтомобилей, армейских грузовиков, полевых пушек. Завершит первый день фестиваля реконструкция эпизода боя на Западном фронте — сражение частей Антанты против подразделений Тройственного союза.

Во второй день на окраине Александровского парка реконструкторы воссоздадут один из боев Брусиловского прорыва — крупной наступательной операции Российской императорской армии, которая завершилась невосполнимыми потерями и утратой боеспособности Австро-Венгрии. Здесь будут сконструированы укрепления периода Первой мировой войны, оборудована специальная зона для зрителей. Происходящие на поле события прокомментируют военные историки.

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви, памятник архитектуры федерального значения, было недоступен для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал, как упоминалось, частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. 2 августа состоится обзорная экскурсия «От англиканской церкви к концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей концертного зала.

Подготовила Светлана Куликова