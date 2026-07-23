Эльбрус примет четыре горных старта по скайраннингу, трейлраннингу и триатлону

С 24 июля по 19 августа 2025 года Приэльбрусье превратится в главную соревновательную арену страны по горным дисциплинам: регион примет четыре независимых турнира — этапы Кубка России по скайраннингу, масштабные трейлраннинговые забеги и один из наиболее технически сложных однодневных триатлонов планеты, сообщает пресс-служба госкорпорации Кавказ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ.РФ Фото: Кавказ.РФ

По оценке организаторов, ни один другой российский курорт не располагает столь же плотным расписанием горных стартов в летний период. Заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев связывает это с уникальным сочетанием высотного рельефа и развитой туристско-спортивной инфраструктуры региона. «С каждым годом среди партнёров Кавказ.РФ становится всё больше организаторов забегов. В наших горах комфортно проводить массовые соревнования и акклиматизироваться к ним, а курорт неизменно оказывает поддержку спортивным мероприятиям», — отметил он.

Серия стартов откроется фестивалем «Корона Терскола», который развернется с 24 июля по 2 августа. В программу войдут два этапа Кубка России — высотная гонка и вертикальный километр. Результаты на подобных стартах засчитываются при отборе в национальную сборную. Высотная гонка протяженностью 30 км выделяется рекордным для Кубка России нынешнего года суммарным набором высоты — 3500 метров. Параллельно запланированы три забега формата «вертикальный километр» на маршрутах Чегет, Терскол и Иткол с дистанциями от 2300 до 3450 метров.

С 1 по 3 августа эстафету примет Alpindustria Elbrus Race — скайраннинговые соревнования с пятью дистанциями. Минимальная из них составляет 39 км, максимальная — 131 км: легендарное кольцо вокруг Эльбруса. Участники стартуют и финишируют на территории курортной парковки, преодолевая маршрут с наивысшей точкой на отметке 3880 метров над уровнем моря и суммарным набором высоты 8200 метров.

8 и 9 августа Приэльбрусье впервые примет соревнования серии Wild Trail. Принципиальная особенность этого турнира — ориентация не исключительно на подготовленных атлетов: два из восьми предложенных маршрутов, Baksan 11 и Observatoria 20, адресованы тем, кто только начинает знакомство с горным бегом.

Кульминацией летней программы станет Elbrusman 19 августа — однодневная гонка по триатлону, которую специалисты относят к числу наиболее трудных в мире. Спортсменов ожидает заплыв в карстовом озере, велоэтап протяженностью 195 км по горным ущельям с перепадом высот 3200 метров и беговой финишный отрезок в 42 км, завершающийся на высоте 3888 метров — высшей финишной точке среди всех мировых соревнований по триатлону.

Все четыре турнира объединяет повышенное внимание к безопасности участников. В зависимости от выбранной трассы к атлетам предъявляются требования по подтвержденному опыту восхождений и горного бега, наличию спортивных разрядов по альпинизму, горному туризму или циклическим видам спорта, а также обязательному снаряжению — кошкам и каске. Допуск к каждой дистанции рассматривается в индивидуальном порядке с учетом заявки и спортивного досье претендента. На всех маршрутах развернуты контрольные пункты с питанием, средствами связи, медицинским персоналом и подразделениями спасательных служб.

Станислав Маслаков