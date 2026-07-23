В Омской области до 500 тысяч рублей подняли штрафы за съемку БПЛА

В Омской области ужесточили ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии региона по вопросам общественной безопасности. Соответствующие поправки депутаты областного заксобрания внесли в региональный кодекс об административных правонарушениях.

Изменения предполагают увеличение штрафов в случае нарушения запрета на проведение фото- и видеосъемки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для физлиц речь идет о штрафах до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб. Ранее максимальный размер санкций за это нарушение составлял 30 тыс. руб.

Запрет на распространение информации о противодействии беспилотникам и последствиях их применения в СМИ, соцсетях и мессенджерах был введен в Омской области 1 июля 2026 года. Ограничения распространяются на любые текстовые, фото-, видео- и аудиоматериалы о применении и последствиях применения БПЛА в регионе. Кроме того, тогда же областное правительство установило запрет на распространение информации, раскрывающей места дислокации сил и средств ВС РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, а также объектов транспортного, промышленного и энергетического комплексов.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля украинские дроны атаковали Омский НПЗ. 13 июля управление ФСБ региона сообщило о том, что за публикацию кадров атаки беспилотников к административной ответственности привлекли двух местных жителей.

Александра Стрелкова