Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 24 июля

Австралийский доллар 54,9854
Английский фунт 104,8666
Белорусский рубль 27,1739
Гонконгский доллар* 99,9807
Дирхам ОАЭ 21,3492
Доллар США 78,4049
Евро 89,4443
Индийская рупия** 81,2123
Казахстанский тенге** 16,7657
Канадский доллар 55,6537
Китайский юань 11,5826
СДР 106,4252
Сингапурский доллар 60,8120
Турецкая лира* 16,6206
Украинская гривна* 17,4968
Шведская крона* 80,7441
Швейцарский франк 96,2259
Японская иена** 48,0835

*За 10. **За 100.