Черноземье 23.07.2026, 18:08 Официальные курсы валют ЦБ на 24 июля Австралийский доллар 54,9854 Английский фунт 104,8666 Белорусский рубль 27,1739 Гонконгский доллар* 99,9807 Дирхам ОАЭ 21,3492 Доллар США 78,4049 Евро 89,4443 Индийская рупия** 81,2123 Казахстанский тенге** 16,7657 Канадский доллар 55,6537 Китайский юань 11,5826 СДР 106,4252 Сингапурский доллар 60,8120 Турецкая лира* 16,6206 Украинская гривна* 17,4968 Шведская крона* 80,7441 Швейцарский франк 96,2259 Японская иена** 48,0835 *За 10. **За 100.