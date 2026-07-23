Концерт Сергея Лазарева, стендап и балет «Щелкунчик»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить выступление Сергея Лазарева или увидеть балет «Щелкунчик». Также можно сходить на премьеры фильмов, стендап-концерты Гурам Амарян и Виктории Складчиковой или на футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

24 и 25 июля в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступит Сергей Лазарев. Певец навестит Сочи в рамках тура «Шоумен». Помимо хитов исполнителя, зрителей ждут танцевальное шоу, масштабные декорации, спецэффекты, обещают организаторы. Среди известных песен Сергея Лазарева — «В самое сердце», «Это все она», «Снег», «You're The Only One» и другие.

Стоимость билета — от 5500 руб. (16+)

25 июля в 19:00 во дворце спорта «Большой» состоится концерт Леонида Агутина. «Большой сольный концерт легендарного артиста, на котором прозвучат лучшие хиты за всю историю его блистательной творческой деятельности»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3500 руб. (6+)

26 июля в 18:00 в концертном центре «Сириус» выступит старейший симфонический оркестр России. В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор Сергея Рахманинова. Во втором отделении оркестр исполнит симфонию №5 ми минор Петра Чайковского.

Стоимость билета — от 700 руб. (6+)

26 июля в 20:00 в «Зеленом театре» выступит хип-хоп-исполнитель Xcho. «Вас ждут все громкие хиты, которые не только закрепились в чартах, но и попали в плейлисты сотен тысяч людей! “Ты и Я”, “Вороны”, “Мир на двоих”, “Зачарованная”, “Уйду” — треки, заслушанные в машине и в наушниках»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

24 июля в 19:00 в Зимнем театре покажут балет «Ромео и Джульетта». «Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета. Они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни, с которым отдельная душа способна совладать лишь при готовности к собственной гибели»,— сказано в описании. Режиссер — Константин Иванов. Театр-постановщик — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева.

Стоимость билета — от 1200 руб. (12+)

25 июля в 19:00 в Зимнем театре Марийский театр представит балет «Щелкунчик». «Впервые поставленный в 1892 году спектакль никогда не сходит с театральных афиш. Здесь есть роскошная возможность художникам проявить неистощимую творческую фантазию, в либретто заложены огромные возможности для создания различных эффектных постановочных трюков. И поэтому на сцене царствует атмосфера сказочности, чудес и волшебства»,— говорится в аннотации. Режиссер — Борис Голодницкий.

Стоимость билета — от 1200 руб. (6+)

Вверх

Что смотреть в кино

24, 25 и 26 июля в «Кино Море Молл», City Stars Олимп, «Юбилейном» и City Stars (Адлер) состоится премьера фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» (семейный, приключения). «Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом»,— сказано в описании. Режиссер — Анна Курбатова.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В «Кино Море Молл», City Stars Олимп и City Stars (Адлер) покажут японскую киноновинку «Дни Сакамото» (боевик, комедия). Сюжет: Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, располнел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких. Режиссер — Юити Фукуда.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

24 июля в 20:00 в «Зеленом театре» комик Гурам Амарян представит стендап-концерт «Базар». «Новый сольный концерт Гурама Амаряна — это стендап про жизнь, отношения, семью и знакомые каждому ситуации. В программе новые шутки, точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Гурам говорит о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни в своём фирменном энергичном стиле. “Базар” — это живой стендап, в котором смешно, узнаваемо и местами неожиданно. Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 2000 руб. (18+)

25 июля в 20:00 на сцене «Зеленого театра» выступят резиденты «Женского стендапа». «Это первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всем, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жесткая, хлесткая правда из уст представительниц прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3500 руб. (18+)

26 июля в 18:00 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч «Сочи — Арсенал».

Стоимость билета — от 200 руб. (0+)

26 июля в 20:00 в «Фестивальном» пройдет стендап-шоу Виктории Складчиковой. «Сегодня Вика делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности — все с той же простодушной прямотой. В новом концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует, и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 2700 руб. (18+)

Вверх