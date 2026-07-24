В Черноземье 25 июля ожидается теплая, пасмурная и дождливая погода, до +24°C

В пятницу, 25 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +16°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем поднимется до +24°C, вечером опустится до +22°C, а ночью будет +17°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +24°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +19°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером — +22°C, а ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +22°C, а ночью — +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +18°C, днем — +23°C, вечером — +21°C, а ночью — +16°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +19°C, днем — +23°C, вечером — +22°C, а ночью — +19°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова