Казначейство хочет взыскать 123 млн рублей с белгородского областного водоканала

Арбитражный суд рассмотрит иск управления Федерального казначейства по Белгородской области к ГУП «Белоблводоканал» о взыскании 122,8 млн руб. в доход Российской Федерации в лице публично-правовой компании (ППК) «Фонд развития территорий» (Москва) «в счет возмещения ущерба, причиненного РФ». Подробно суть требований не раскрывается. Иск принят к производству, заседание назначено на 10 сентября. Информация была опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление казначейства поступило в суд 20 июля. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к делу привлечены правительство Белгородской области, региональная прокуратура, областное министерство ЖКХ и ППК «Фонд развития территорий».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в арбитражном суде добился взыскания с белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 73,4 млн руб. ЦЭБ в 2019 году стал обладателем гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов», но, по мнению РФРИТ, нарушил условия соглашения.

Денис Данилов