В Сочи воспитателя и дефектолога отправили под стражу по делу об истязании

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении воспитателя Мадины Камлии и учителя-дефектолога Вероники Афанасьевой, обвиняемых в истязании несовершеннолетних и неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по июль 2026 года обвиняемые, работавшие в детском саду комбинированного вида №35 Сочи, систематически применяли физическое и психическое насилие в отношении двух воспитанников с особенностями психоречевого развития. Как следует из материалов, представленных суду, женщины неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы и оскорбляли.

Мадине Камлии и Веронике Афанасьевой предъявили обвинение по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), а также по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствие просило избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив представленные материалы, удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить обеих обвиняемых под стражу.

Срок меры пресечения составит два месяца — до 23 сентября 2026 года включительно.

Мария Удовик