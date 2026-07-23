В Красноярском крае запустили завод запорной арматуры

ООО «Красноярский завод трубопроводной арматуры» (КЗТА) ввело в эксплуатацию предприятие по производству стальных клиновых задвижек для нефтегазовой, энергетической и химической отраслей. Завод располагается на территории Железногорска в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Инвестиции в реализацию проекта составили 100 млн руб. В 2026 году предприятие намерено выпустить 500 единиц продукции на 50 млн руб. В планах на 2027 год —нарастить производство до 1,5 тыс. изделий с объемом реализации 150-200 млн руб.

Мощности КЗТА теперь находятся в Железногорске, где работает плавильно-литейное производство, а также в Красноярске, где расположены участки механической обработки, сборки и испытаний. В состав предприятия входит также инжиниринговый центр по разработке документации, моделированию литейных процессов и проверке прочности.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Красноярский завод трубопроводной арматуры» было основано в мае 2026 года в Красноярске. Учредителями организации являются Леонид Афоничев, Данил Кузубов, Евгений Леонтьев и ООО «Торговый Дом Енисейпром» с равной долей в 25%.

Александра Стрелкова