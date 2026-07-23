«Эконива» отдала в залог заводу «Продимекса» воронежский урожай свеклы

Зарегистрированное в Лискинском районе Воронежской области ООО «Экониваагро» (структура ГК «Эконива» Штефана Дюрра) передало в залог местной структуре ГК «Продимекс» Игоря Худокормова — АО «Лискисахар» — будущий урожай сахарной свеклы 2026 года общим объемом 180,7 тыс. т. Соответствующее уведомление опубликовано в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посевы занимают 4,1 тыс. га в Воронежской области. В залог вошла свекла нескольких гибридов, включая Винник, Гуннар, Малкин, Смарт Перла КВС, ФД Флейм и Шевалье.

Плановая урожайность составляет 47,06 т/ га. В 2025 году показатель равнялся 48,74 т / га, а в среднем за последние пять лет — 44,1 т/ га. Таким образом, плановый показатель на 6,7% превышает средний многолетний, но на 3,4% ниже результата 2025 года.

Срок исполнения обеспеченных обязательств установлен до 30 декабря 2026 года. Размер обязательств и денежная оценка будущего урожая в документе не раскрываются.

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Среднее поголовье молочного крупного рогатого скота насчитывает 251 тыс. голов, земельный банк в 13 регионах составляет 648 тыс. га. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане.

В Курской области «Эконива» представлена сахарным заводом «Белсахар», который она выкупила у агрохолдинга «Конек-Горбунок» Кирилла Сорокина в 2018 году. Группа была готова продать актив, но не сделала этого. После улучшения конъюнктуры на профильном рынке она решила засеять часть семеноводческих площадей сахарной свеклой и запустить завод, учитывая потребности животноводства в побочных продуктах переработки. Это произошло в 2023 году.

Подробнее о перезапуске предприятия — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова