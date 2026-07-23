Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На ЮЗОД в Ярославле образовался дорожный провал

На 1-м км Юго-Западной окружной дороги (ЮЗОД) в Ярославле образовался провал дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Предыдущая фотография

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«В настоящее время при активном участии прокуратуры провал огорожен, выполняются ремонтные работы»,— пояснили в пресс-службе.

Надзорное ведомство поставило на контроль устранение последствий провала и восстановление асфальта. Дорога находится на балансе областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, содержанием занимается АО «Ярдорслужба».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 июля на перекрестке улиц Чехова и Угличской дорожный провал образовался в результате сильного ливня, выявившего дефект на участке сети ливневой канализации. На устранение аварии нужно около 10 дней.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд