На ЮЗОД в Ярославле образовался дорожный провал

На 1-м км Юго-Западной окружной дороги (ЮЗОД) в Ярославле образовался провал дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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«В настоящее время при активном участии прокуратуры провал огорожен, выполняются ремонтные работы»,— пояснили в пресс-службе.

Надзорное ведомство поставило на контроль устранение последствий провала и восстановление асфальта. Дорога находится на балансе областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, содержанием занимается АО «Ярдорслужба».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 июля на перекрестке улиц Чехова и Угличской дорожный провал образовался в результате сильного ливня, выявившего дефект на участке сети ливневой канализации. На устранение аварии нужно около 10 дней.

Алла Чижова