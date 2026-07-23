В Чувашии мужчину осудили на восемь лет за перевозку 8 кг наркотиков

В Чувашии суд назначил 42-летнему жителю Самарской области восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима из-за покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В июле прошлого года он получил в Ленинградской области партию наркотических средств для дальнейшего сбыта в Самарской области. Его задержали сотрудники правоохранительных органов в Батыревском округе Чувашии.

Из автомобиля изъяли более 8 кг синтетических и растительных наркотиков.

Анна Кайдалова