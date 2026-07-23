Воронежский заповедник не добился возвращения иска к ЮВЖД на 174 млн в регион

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Воронежского государственного биосферного заповедника имени Пескова на решение первой инстанции о передаче его иска к ОАО «Юго-Восточная железная дорога» (ЮВЖД, филиал РЖД) в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Размер требований заявителя составляет 173,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деревянная скульптура на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Деревянная скульптура на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Причина отказа не уточняется: резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

О переносе разбирательства в столицу ходатайствовала ЮВЖД. Компания ссылалась на то, что заявленные требования вытекают из деятельности «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», который относится к территориальной подсудности Арбитражного суда Москвы. Основной задачей «Трансэнерго» является управление электроэнергетическим комплексом железнодорожной инфраструктуры для обеспечения заданных объемов перевозок.

Заповедник обратился в суд с иском к структуре РЖД в январе. В нем заявитель потребовал полностью возместить ущерб от лесного пожара, начавшегося 29 мая 2025 года. Представители учреждения утверждали, что возгорание возникло вследствие нарушений природоохранного законодательства, допущенных в полосе отвода воздушной линии электропередачи, принадлежащей ЮВЖД.

Пожар на территории заповедника произошел в районе станции Беляево в Усманском районе Липецкой области. Его смогли потушить только вечером 5 июня. В сентябре стало известно, что общая площадь возгорания составила 965,5 га.

Алина Морозова