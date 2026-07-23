АО «Исток» выставило на торги здание в Беслане за 268 млн рублей

В рамках банкротного дела АО «Исток» на открытый аукцион выставлено трехэтажное нежилое здание в Беслане с начальной ценой 268,1 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлен лот — нежилое здание литер А7 площадью 17 944,3 кв. м, три этажа, инвентарный номер 9316. Объект находится по адресу: Республика Северная Осетия — Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Подгорная, 2а.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Исток» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Компания занимается деятельностью в области права. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2025 год составляет 33,3 млн руб.

Шаг аукциона составляет — 13,4 млн рублей. Торги проводятся на площадке Межрегиональной электронной торговой системы (www.m-ets.ru).

Прием заявок открыт с 22 июня 2026 года по 24 июля 2026 года, торги начнутся 27 июля 2026 года. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней с момента получения предложения от конкурсного управляющего. Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора за вычетом задатка.

Ознакомиться с имуществом можно по предварительному запросу на электронную почту организатора торгов.

Решением Арбитражного суда города Москвы в сентябре 2025 года в отношении АО «Исток» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Юлия Юрченко, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация

арбитражных управляющих».

Тат Гаспарян