Здание ставропольского ЗАГСа переименовали, убрав память о синагоге

Региональное управление охраны объектов культурного наследия Ставропольского края приказом от 17 июля 2026 года официально сменило наименование и датировку памятника по адресу проспект Октябрьской революции, 1 — здание, которое с 1995 года числилось в реестре как синагога, отныне значится как послевоенный Дворец бракосочетаний постройки 1944–1947 годов. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

До этого момента объект на проспекте Октябрьской революции, 1 фигурировал в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (ЕГРОКН) под наименованием «Синагога» и был отнесен к эпохе конца XIX столетия. Под государственную охрану его поставили еще в ноябре 1995 года — соответствующее постановление подписал глава администрации Ставропольского края (документ № 600 от 1 ноября 1995 года). Согласно новому приказу, в реестре теперь значится «Здание ЗАГСа» в стиле неоклассицизма, а период возведения официально определен как 1944–1947 годы.

Пересмотр сведений стал возможен после положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, датированного 17 декабря 2025 года (номер заключения — 2572). Ее провел аттестованный эксперт А. С. Хожаев. Помимо корректировки реестровых данных, ведомство обязало профильные службы уведомить краевую прокуратуру, Росреестр и городскую администрацию, а также привести в соответствие с новым статусом памятника ранее утвержденные документы — предмет охраны и охранное обязательство, изданные в 2023–2024 годах.

Судьба этого здания давно вызывала разногласия среди исследователей и краеведов. Постройка действительно возникла как молельный дом местной еврейской общины: строительство завершилось в 1908 году. Советская власть закрыла синагогу в 1930 году, после чего здание сменило назначение. К 1947 году его полностью перестроили, приспособив под административные нужды. Впоследствии там расположился Дворец бракосочетаний, выполняющий эту функцию по сей день.

Таким образом, приказ 2026 года юридически закрепил за объектом его нынешний облик — послевоенный, а не дореволюционный. Архитектурный стиль неоклассицизма, указанный в обновленных документах, соответствует характерным чертам советского строительства эпохи позднего сталинизма, а не синагогальной архитектуре рубежа XIX–XX веков.

Станислав Маслаков