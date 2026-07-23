В центре Ярославля хотят построить «городскую гостиную»
В Ярославле в Алексеевском саду за зданием ТЮЗа планируется строительство «городской гостиной», представляющей собой одноэтажный павильон с залом. Проект по обеспечению сохранности исторических зданий при строительстве объекта уже получил положительное заключение экспертов, указывается на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия.
Общественный павильон будет иметь овальную форму с открытой террасой по периметру. Общая площадь здания составит 163 кв. м, террасы — 200 кв. м. Для наружной отделки планируется применить вертикальную облицовку из лиственницы, зеркальные панели и светопрозрачные конструкции. Высота здания составит 5,65 метра.
В «городской гостиной» разместятся гардероб, холл, помещение коворкинга, кабинет, складское помещение, санузлы, а также универсальный зал площадью 61 кв. м. Освещение основных помещений запланировано не только искусственное, но и естественное. Оно будет обеспечено за счет остекления фасадов и зенитного фонаря.
Заказчиком экспертизы выступило городское АНО «Центр развития городских территорий». До 4 августа на сайте областной службы проводятся общественные обсуждения выводов экспертов.