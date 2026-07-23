В Тамбовской области проследят за компаниями с крайне низкими зарплатами

На заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Тамбовской области, которое состоялось в среду, 22 июля, были приглашены представители крупных областных предприятий для обсуждения преимуществ ЭКГ-рейтинга социально ответственного бизнеса и возможностей увеличения уровня среднемесячной заработной платы для улучшения позиций в рейтинге. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники заседания заслушали представителей организаций, которые выплачивают среднемесячную заработную плату ниже среднеобластного уровня в два и более раза, а также представителей территориальных рабочих групп с выполнением целевого показателя менее 50%. Замминистра труда и занятости населения Тамбовской области — начальник управления труда Альберт Артамонов предложил провести проверки таких юридических лиц и запросить документацию, на основании которой формируются зарплаты сотрудников.

Отмечалось, что компании, набирающие мало баллов в ЭКГ-рейтинге из-за низкой заработной платы, попадают в зону повышенного внимания регуляторов и межведомственных комиссий. При обсуждении вопроса сокращения численности как метода повышения зарплат и оптимизации расходов зампредседателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Наталия Коняхина также заявила, что для профсоюзов работники — главный трудовой ресурс, независимо от того, есть в организации профсоюз или нет.

«Сокращение не всегда оправдано: сегодня сотрудники работают открыто, а в бюджет поступают НДФЛ и страховые взносы. Если убрать эти места, люди уйдут "в тень" или в другие регионы — пользы для области не будет. Важно не сокращать, а нацеливать работодателей на легализацию доходов и отказ от "конвертных" схем»,— подчеркнула госпожа Коняхина.

В середине июня «Ъ-Черноземье» писал, что в первом квартале 2026-го по полному кругу предприятий Тамбовской области (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) был отмечен рост среднемесячной зарплаты на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Уровень заработной платы достиг 66,2 тыс. руб. при численности работников 253,6 тыс. человек.

По данным регионального министерства труда и занятости, всего до конца 2026 года требуется легализовать трудовые отношения 7,7 тыс. человек. Это почти на 3,1 тыс. больше показателя 2025-го. Легализация занятости означает, что люди, которые прежде работали без официального оформления, получили законный трудовой статус. Работодатели заключают с ними трудовые договоры, а граждане, которые работают на себя, регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые.

Денис Данилов