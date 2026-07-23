На волне лета: T2 усилил сеть рядом с открытыми бассейнами в Ставрополе

Т2 улучшил покрытие сети на территории популярных открытых бассейнов в Ставрополе и Михайловске. Компания модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в трех локациях, обеспечив высокую емкость сети. Голосовая связь для гостей комплексов стала работать стабильнее, а мобильный интернет – быстрее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

С наступлением летнего сезона нагрузка на телеком-инфраструктуру рядом с объектами отдыха в Ставропольском крае традиционно возрастает. Большой популярностью у жителей и гостей региона в этот период пользуются открытые бассейны. Чтобы обеспечить стабильную работу мобильной сети с учетом роста нагрузки, T2 усилил инфраструктуру на территории востребованных рекреационных зон.

Модернизация затронула популярные места с открытыми бассейнами. В их числе – аквапарк «Водолей» и резиденция Decarlo в Ставрополе, а также комплекс «Восьмое небо» в Михайловске.

Стабильная голосовая связь и мобильный интернет Т2 доступны как у открытых бассейнов, так и внутри зданий. Абоненты компании могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами в номерах, ресторанах, спа-зонах, раздевалках и других внутренних пространствах зон отдыха.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Сегодня люди сохраняют привычный цифровой ритм жизни независимо от того, находятся ли они дома, на работе или отдыхают за городом. Для курортных регионов это означает заметное перераспределение нагрузки между городскими и рекреационными локациями в течение сезона. Даже в условиях внешних ограничений мы продолжаем последовательно развивать инфраструктуру T2, повышая ее устойчивость и адаптируя емкость к меняющимся потребностям абонентов. Именно поэтому решения о модернизации сети мы принимаем на основе комплексного анализа обезличенных данных о трафике и пользовательской активности – такой подход позволяет заранее усиливать инфраструктуру там, где связь будет наиболее востребована».

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