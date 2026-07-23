Торги на 700 млн рублей для центра БПЛА в Ижевске признали несостоявшимися

Ряд крупных закупок для будущего научно-производственного центра БПЛА в Ижевске общей суммой более 700 млн руб. признаны несостоявшимися. С открытыми тендерами на портале госзакупок ознакомился «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В частности, не состоялись торги на поставку и установку оборудования летного центра испытаний систем БПЛА с начальной стоимостью 219,9 млн руб. Согласно протоколу, на аукцион в середине июля была подана только одна заявка от производственного объединения «Компас» из Челябинска. Для торгов необходимо не менее двух предложений.

На аукционы по закупке оборудования для производства электродвигателей БПЛА за 328,2 млн руб. и поставке печатных плат для линий поверхностного монтажа БПЛА за 178 млн руб. допустили по одному предприятию, чего недостаточно для проведения торгов. Это московская компания «Остек-ЭТК» и петербургская фирма «Диполь Инжиниринг».

Четвертый тендер на поставку комплекса техоборудования для аддитивного производства (3D-печать) за 222,9 млн руб. состоялся, однако был отменен по предписанию УФАС после жалоб компаний «3Д Вижн Дистрибьюшен» и «Биоград» на положения аукциона. Вновь торги не запущены.

Напомним, НПЦ в Ижевске получил аккредитацию в марте 2025 года. В целом на оснащение центра направят почти 1 млрд руб. Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов. Заведовать НПЦ будет управляющая компания «Промпарк» (100% акций у минимущества Удмуртии). Сроки сдачи объекта не назывались.

Изначально центру планировалось присвоить имя верховного божества удмуртов — «Инмар». Как «Ъ-Удмуртия» уточнили в минпромторге республики, это название на данный момент не утверждено.

Эксперты считают, что в последние несколько лет произошел большой рывок в наращивании производства БПЛА в условиях спецоперации. Выбор Удмуртии для создания крупного центра беспилотников они обосновывали сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения.

Подробнее об оснащении центра читайте в архивном материале «”Инмару” нарастят крылья».