Выдача автокредитов выросла в Удмуртии выросла на 6,5% за месяц

1,98 тыс. автокредитов выдали в Удмуртии в июне 2026 года. Это на 6,5% больше, чем в мае. При этом в целом по России количество выданных займов сократилось на 3% — до 100,2 тыс. ед. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения, наибольший рост в выдаче кредитов на автомобили среди регионов ПФО наблюдается в Кировской области — 5,5%, до 1,04 тыс. В Ульяновской области, напротив, снижение на 11,9%, также до 1,04 тыс. По количеству выданных автокредитов Удмуртия занимает 15-е место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте.

«Выдача автокредитов, в целом, продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Напомним, что в июне 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше автокредитов (100 тыс. ед.), чем в июне 2024 года (150 тыс. ед.). Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

За год число автокредитов в России выросло на 12,7% по сравнению с июнем 2025 года (тогда было выдано 88,9 тыс. ед.). Наибольшее количество автокредитов в июне выдали жителям Москвы (6,8 тыс), Московской области (6,3 тыс.), Татарстана (4,8 тыс.), Санкт-Петербурга (4,5 тыс.) и Башкортостана (3,9 тыс.).

Самые значительные сокращения среди регионов-лидеров зафиксированы в Ульяновской области (–11,9%), Москве (–9,9%), Ставропольском крае (–8,7%), Кемеровской области (–7,6%) и Санкт-Петербурге (–7,1%). Помимо Удмуртии, рост показали Вологодская (+7,0%) и Тюменская (+6,8%) области, Кировская область (+5,5%) и Башкортостан (+3,4%).

Напомним, в июне 2026 года количество отказов по заявкам на автокредиты в Удмуртии составило 64,4%, что на 0,4 п. п. выше, чем в прошлом месяце.

Карина Пырина