В Казани 15 человек осудили за мошенничество с маткапиталом на 6 млн рублей

В Казани 15 человек стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении материнского капитала. Общий ущерб бюджету превысил 6 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, в 2020–2023 годах участники организованной группы оформляли земельные участки на подставных лиц, заключали фиктивные договоры займов на строительство жилья и направляли в Социальный фонд России заявления о погашении этих займов средствами материнского капитала. Для реализации схемы использовались поддельные свидетельства о рождении более 600 несуществующих детей.

Суд назначил троим организаторам наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 1 месяца до 7,5 лет. Остальные фигуранты получили условные сроки от 2 до 3 лет.

Анна Кайдалова