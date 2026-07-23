Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Тамбовской области

На 1 июля 2026 года численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области составила 25 тыс. голов. Свиней насчитывалось 1,2 млн, овец — 2,4 тыс., лошадей — 0,2 тыс., а птицы — 17,2 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС уменьшилось на 3,5%, в том числе коров стало меньше на 6,9%. Количество овец сократилось на 2,6%, птиц — на 0,1%, тогда как свиней стало больше на 9,7%, а лошадей — на 2,6%. Соответствующую информацию опубликовал Тамбовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем производства мяса (в живом весе) с января по июнь составил 295,5 тыс. т, что на 12,8 тыс. т (4,1%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Спад отмечен в хозяйствах девяти муниципалитетов, в том числе в Бондарском, Токаревском и Инжавинском округах.

Валовое производство молока сократилось до 44,5 тыс. т — на 3 тыс. т (6,3%) ниже уровня прошлого года. Уменьшение зафиксировано в восьми округах, среди которых Моршанский, Пичаевский и Никифоровский. Средняя молочная продуктивность коров снизилась с 4,4 тыс. до 4,2 тыс. кг за полугодие.

Единственным видом продукции, продемонстрировавшим рост, стали куриные яйца: прибавка к январю — июню 2025 года составила 3,4%.

К 1 апреля 2026 года поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Воронежской области составило 329,2 тыс. голов, свиней — 2 млн, овец и коз — 10,5 тыс. За год стадо сократилось на 2,6 тыс., 19,9 тыс. и 2,4 тыс. соответственно.

Кабира Гасанова