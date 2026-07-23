Черкашин возглавил структуры «Газпрома» на Дальнем Востоке после Удмуртии

Бывший гендиректор структур «Газпрома» в Удмуртии Александр Черкашин занял аналогичную должность на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз» Фото: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз»

Господин Черкашин возглавил «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» и «Газпром газораспределение Дальний Восток». Нового руководителя представили губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину и коллективам компаний. Александр Черкашин приступил к исполнению обязанностей 14 июля.

В Удмуртии Александр Черкашин работал с 2025-го по 2026 годы. До этого он более 15 лет занимал руководящие посты в структурах «Газпрома» в Белгородской области, в том числе с 2019 года был заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Александр Черкашин родился в 1979 году. Окончил Российский новый университет в Москве по специальности «Юриспруденция» в 2003 году и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова по специальности «Строительство» в 2019 году. Начинал карьеру со службы в армии и органах внутренних дел, затем работал помощником судьи, юрисконсультом, руководил кадровым направлением и работой с потребителями газа.

«Газпром газораспределение Дальний Восток» занимается транспортировкой природного газа по распределительным сетям, строительством и эксплуатацией газопроводов, подключением объектов и обслуживанием газового оборудования. «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» поставляет газ потребителям в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском и Приморском краях.

Карина Пырина