СМИ: молодожены попали под удар беспилотника у ЗАГСа в Белгороде

Издание Fonar.tv сообщило об атаке беспилотника на молодоженов у ЗАГСа в Белгороде сегодня днем. По данным СМИ, в результате пострадали жених и один из гостей. Официально эту информацию не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Журналисты опубликовали в своем Telegram-канале фото с места атаки, на которых пострадавшим оказывают первую помощь. Уточняется, что жених якобы получил легкое ранение ноги от осколка. Гостю осколок поранил ногу — его увезла бригада скорой помощи.

В издании добавили, что невеста не пострадала, но у нее загорелось платье.

В районе полудня белгородский оперштаб сообщил, что в центре Белгорода взорвался беспилотник. Из-за этого двое мужчин получили осколочные ранения ног. Также повреждены два транспортных средства.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 157 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и девять пострадали.

Алина Морозова