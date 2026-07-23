Спасатели 18 часов эвакуировали туриста с озера Кардывач в Сочи

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали 23-летнего молодого человека с признаками тяжелого отравления из района озера Кардывач в горах Сочи. Инцидент произошел на высоте более 1,8 тыс. м, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило в службу 112. По информации спасателей, мужчина сообщил, что его сыну стало плохо и он не может самостоятельно продолжить маршрут.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Для доставки к пострадавшему они использовали обученных лошадей, поскольку такой способ позволил быстрее добраться до района происшествия.

После прибытия врач оказал молодому человеку первую помощь и поставил ему капельницу. Затем пострадавшего разместили на лошади и доставили к парковке, где его ожидал автомобиль. После этого молодого человека транспортировали в медицинское учреждение и передали врачам.

По данным ЮРПСО МЧС России, вся операция по эвакуации заняла около 18 часов.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи спасатели эвакуировали 43-летнего туриста из Владивостока, который упал и травмировался в каньоне Белые скалы, не сумев самостоятельно выбраться из ущелья. Сотрудники ЮРПСО и отряда «Кубань-СПАС» на носилках транспортировали мужчину через лес к дороге и передали медикам. В МЧС напомнили, что горные маршруты и каньоны требуют повышенной осторожности, особенно при передвижении по каменистым участкам и природным тропам.

Мария Удовик