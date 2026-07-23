Производство лекарств и медицинских материалов в Удмуртии рухнуло на 96,3%

Объем промышленного производства Удмуртии увеличился в январе—июне 2026 года на 7,9% относительно аналогичного периода 2025-го. Как следует из данных Удмуртстата, обрабатывающий сектор вырос в первом полугодии на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В частности, производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось на 74,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 57,9%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 15,6%. Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации показало рост на 38,6%, производство пищевых продуктов — на 9,2%, напитков — на 6,9%.

Самый серьезный спад за указанный период произошел в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, — на 96,3%. Производство текстильных изделий упало на 62,3%, химических веществ и продуктов — на 32,2%, резиновых и пластмассовых изделий — на 28,3%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,2%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха — на 7,2%, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов и ликвидация загрязнений — на 2,7%.