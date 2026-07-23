Новосибирск хотят сделать одним из мировых центров бега

В обозримом будущем Новосибирск должен официально получить признание как крупный беговой центр не только на российской, но и на международной арене, заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС президент Федерации легкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов.

«Наша цель — двигаться в направлении Лиги марафонов BRICS. Мы стремимся к тому, чтобы Новосибирск стал одной из столиц легкой атлетики»,— отметил спикер. По его словам, новосибирская сборная является одной из самых сильных в Российской Федерации в юниорском и юношеском возрастах.

Выступление Дмитрия Малахова было посвящено предстоящему проведению в Новосибирске Сибирского фестиваля бега, основным звеном которого станет XXIX Новосибирский полумарафон Александра Раевича. Мероприятие запланировано на 12 сентября.

Лига марафонов BRICS объединяет крупнейшие марафоны России (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а в ближайшей перспективе — Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран БРИКС. Полумарафон Александра Раевича был организован по инициативе друзей выдающегося тренера в 1998 году. В 2025 году на старты всех фестивальных дистанций вышло около 15 тыс. человек, в том числе полумарафон и «десятку» одолевали три тысячи бегунов.

Михаил Кичанов