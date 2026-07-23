В Ярославле разбили стекла туристического автобуса

В Ярославле на улице Красный съезд местный житель разбил камнем стекла припаркованного туристического автобуса Scania. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

С заявлением в полицию обратился владелец автобуса. Полиция в ходе проверки нашла подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, который признался, что ночью в состоянии опьянения разбил стекла автобуса и покинул место событий. Ущерб транспортному средству оценен в полмиллиона руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый заключен под подписку о невыезде.

Алла Чижова