Кировская область вошла в топ-5 регионов России по объему перевезенной древесины в первом полугодии. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировская область вошла в пятерку регионов по перевозке древесины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Кировская область вошла в пятерку регионов по перевозке древесины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За шесть месяцев в области оформили 254 тыс. электронных сопроводительных документов на перевозку 6,3 млн куб. м лесоматериалов.

Всего по России за январь—июнь перевезли 123 млн куб. м древесины, оформив свыше 3,6 млн электронных сопроводительных документов. Наибольший объем перевозок пришелся на март из-за затяжной снежной зимы, продлившей сезон лесозаготовки.

Анна Кайдалова