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В Ижевске ищут подрядчика на снос недостроенного комплекса УдГАУ

В Ижевске ищут подрядчика на снос комплекса зданий УдГАУ на улице 30 лет Победы, 102. Аукцион размещен на портале госзакупок. Стоимость работ по смете превышает 60 млн руб.

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Фото: минимущество Удмуртии

Фото: минимущество Удмуртии

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Фото: минимущество Удмуртии

Фото: минимущество Удмуртии

Недостроенное здание стоит рядом с Республиканским центром психического здоровья. Строительство для УдГАУ (ранее — ИжГСХА) началось в 1990-х, но из-за нехватки средств было остановлено и так и не завершилось. Снести предстоит комплекс из шести объектов, включая шестиэтажное общежитие, учебно-лабораторный корпус, котельную, овощехранилище, трансформаторную и хозблок.

Бывшее здание УдГАУ в конце ноября 2025 года эксперты признали аварийным и непригодным для реконструкции. На месте сооружения построят паллиативный хоспис под руководством фонда «Дом под крылом». Проект хосписа для паллиативных пациентов реализуется с 2024 года.

Карина Пырина