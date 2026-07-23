В Новосибирске осудили сотрудницу «Соколова» за кражу ювелирных изделий

Калининский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении уроженки Республики Алтай по делу о краже ювелирных украшений. Подсудимую признали виновной в присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с учетом наличия у нее двух малолетних детей, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурантка дела работала продавцом-кассиром в одном из магазинов сети «Соколов». За месяц работы она украла ювелирные изделия на сумму более 1 млн руб.

Украденные предметы сотрудница сдала в ломбард, а полученных деньги присвоила себе. Свою вину осужденная признала и частично возместила ущерб в размере 55 тыс. руб.

Александра Стрелкова