В Кировской области на ликвидацию свалок направили 225,7 млн рублей
В Кировской области в прошлом году в консолидированный бюджет области поступило 225,7 млн руб. от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
В Кировской области на ликвидацию свалок направили 225,7 млн рублей
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
На эти средства в регионе ликвидировали 35 исторически сложившихся свалок в 14 муниципалитетах, 308 стихийных свалок во всех районах области, а также 26 несанкционированных свалок на землях лесного фонда.
Кроме того, финансирование направили на очистку водоемов, разработку проектов рекультивации полигонов и ремонт очистных сооружений, мониторинг рекультивированных свалок, охрану лесов и подготовку материалов для нового издания Красной книги Кировской области.