В Кировской области в прошлом году в консолидированный бюджет области поступило 225,7 млн руб. от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области на ликвидацию свалок направили 225,7 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Кировской области на ликвидацию свалок направили 225,7 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На эти средства в регионе ликвидировали 35 исторически сложившихся свалок в 14 муниципалитетах, 308 стихийных свалок во всех районах области, а также 26 несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

Кроме того, финансирование направили на очистку водоемов, разработку проектов рекультивации полигонов и ремонт очистных сооружений, мониторинг рекультивированных свалок, охрану лесов и подготовку материалов для нового издания Красной книги Кировской области.

Анна Кайдалова