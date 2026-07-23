Кандидат в ЗакС Петербурга Ярослав Костров вышел на свободу после 10 суток ареста
Общественник и кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия» Ярослав Костров вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Об этом сообщает MR7.
Ярослав Костров освободился из спецприемника после административного ареста
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
Господин Костров освободился из спецприемника на Захарьевской улице 23 июля. Он отбывал наказание, назначенное Ленинским районным судом по статье 20.3 КоАП РФ («Демонстрация экстремистской символики») из-за публикации во «ВКонтакте», содержавшей ссылку на Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Решение об административном аресте суд принял 14 июля. Костров пытался обжаловать постановление, однако Санкт-Петербургский городской суд оставил его без изменений.