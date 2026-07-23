Кандидат в ЗакС Петербурга Ярослав Костров вышел на свободу после 10 суток ареста

Общественник и кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия» Ярослав Костров вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Об этом сообщает MR7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Костров освободился из спецприемника после административного ареста

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Ярослав Костров освободился из спецприемника после административного ареста

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Господин Костров освободился из спецприемника на Захарьевской улице 23 июля. Он отбывал наказание, назначенное Ленинским районным судом по статье 20.3 КоАП РФ («Демонстрация экстремистской символики») из-за публикации во «ВКонтакте», содержавшей ссылку на Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Решение об административном аресте суд принял 14 июля. Костров пытался обжаловать постановление, однако Санкт-Петербургский городской суд оставил его без изменений.

Матвей Николаев