В Ярославской области выросло число поддельных купюр

В первом полугодии 2026 года в Ярославской области было выявлено 34 поддельные российские банкноты, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе за 6 месяцев было выявлено 18 фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., 13 — 1000 руб., 2 — 2000 руб. и одна — 500 руб.

Также специалисты обнаружили 2 поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. В прошлом году в первом полугодии было выявлено 50 фальшивых 100-долларовых банкнот и одна банкнота номиналом 20 евро.

В отделении Банка России отметили, что в целом количество подделок в стране устойчиво снижается.

Антон Голицын