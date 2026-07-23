В Удмуртии возобновились раскопки средневекового могильника Мыдланьшай

Археологи возобновили раскопки средневекового могильника Мыдланьшай в Глазовском районе Удмуртии. Найденные артефакты относятся к VIII-IX векам и принадлежат поломской и чепецкой культурам. Об этом сообщили в УдмФИЦ УрО РАН.

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Раскопки ведутся у деревни Адам. Памятник эпохи Средневековья изучался в 1928 году, затем в 1957-1958 годах. В 2000-х исследователи уточнили границы объекта и выявили неизученные зоны. С 2026 года полевые работы возобновились.

Последнее открытие показало, что структура погребений сложнее, чем предполагалось: могилы находятся в три яруса друг над другом — более древние глубже, а последние находятся ближе к поверхности. Наборы вещей в захоронениях повторяют традиционные находки для этого памятника, но среди них есть предметы, ранее не встречавшиеся в могильнике.

Карина Пырина