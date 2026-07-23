В Дагестане прокуратура начала проверку из-за перебоев с водой в Избербаше

В Дагестане прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащего водоснабжения жителей Избербаша. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, с 16 по 19 июля 2026 года на водоводе Каспийск — Избербаш произошли прорывы из-за износа сетей и самовольных врезок. На время ремонтных работ насосы, подающие воду в город, отключались.

По итогам проверки прокуратура внесла представления в связи с нарушениями при оказании коммунальной услуги по водоснабжению. Отмечается, что в отношении руководителя Избербашского филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» возбудили административное производство по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

По состоянию на 22 июля поступление воды в городские резервуары и ее давление в многоквартирных домах увеличилось.

В сообщении также уточняется, что ранее прокуратура Избербаша уже объявляла руководителю филиала предостережение о недопустимости нарушений в связи с низким давлением воды в городе. В 2024 году Избербашский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о замене магистрального водовода Каспийск — Избербаш. В республиканском бюджете предусмотрели средства на строительство нового водовода, проектная документация разработана, завершение работ запланировано на конец 2028 года.

Константин Соловьев