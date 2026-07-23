Житель Димитровграда получил 10 лет за содействие терроризму

Центральным окружным военным судом оглашен приговор, вынесенный 23-летнему жителю Димитровграда, причастному к финансированию терроризма, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что фигурант перевел денежные средства, похищенные мошенническим путем у социально незащищенных слоев населения, на банковскую карту, подконтрольную членам запрещенной террористической организации.

Впоследствии эти средства были использованы для приобретения вооружения, амуниции, медикаментов, продуктов питания лицам, участвующим в террористической деятельности в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, уточняют в спецслужбе.

Задержанному было предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Приговором Центрального окружного военного суда житель Димитровграда признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск