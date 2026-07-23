Субподрядчик на Урале осужден за хищение 51 млн с созданием фиктивных актов РЖД

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным руководителя ООО «Вест» Бориса Садчикова в хищении более 51 млн руб. бюджетных средств, назначив ему наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, деньги были похищены при изготовлении фиктивных документов РЖД.

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Он обвинялся в совершении двух преступлений по ч. 7 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, то есть хищение, связанное с преднамеренным неисполнением обязательств в предпринимательской деятельности в особо крупном размере».

Суд установил, что Садчиков, являясь директором и единственным участником ООО «Вест», совершил преступления с ноября 2017 по июнь 2018 года при выполнении работ по ремонту двух путепроводов через железную дорогу на 23 км трассы Екатеринбург — Тюмень. В 2017 году ФКУ «Уралуправтодор» и генподрядчик АО «ДЭП № 8» заключили договор на работы — с подконтрольной генподрядчику ООО «Вест» был заключен договор субподряда.

Для выполнения дорожных работ требовалось предоставление со стороны ОАО «РЖД» технологических «окон» — периодов временного перекрытия движения поездов. Садчиков знал о нужном количестве и стоимости «окон», но не собирался оплачивать услуги полностью. Вместо этого он от имени РЖД изготовил фиктивные акты об оказанных услугах: там содержались заведомо ложные данные о количестве «окон» и их стоимости, которые были многократно завышены. Фактически перерывы в движении поездов использовались минимально: два и один соответственно по двум объектам, но в документах Садчикова было указано 37 и 76.

На основании этих фальсифицированных документов в документы о приемке работ были внесены недостоверные данные о затратах на закрытие железнодорожных путей. Введенные в заблуждение генподрядчик и заказчик получили оплату за несуществующие услуги из федерального бюджета.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Подсудимый был взят под стражу непосредственно в зале суда.

Ирина Пичурина